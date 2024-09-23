Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

Kaynak: DHA
Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan atlayış yapan Letonya uyruklu yamaç paraşütü P.V. (35) kayalıklara düşerek yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Letonya uyruklu P.V. (35), yaralandı. Yabancı uyruklu P.V., bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu P.V., kalkıştan bir süre sonra kayalıklara düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. P.V., ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. P.V.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. ​​​​​​​

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