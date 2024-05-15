Fethiye’de kayıp olan şahıstan 10 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, 5 Mayıs akşamı Fethiye’deki evinden çıkan 45 yaşındaki Hasan Yıldırım’dan ailesi o günden beri haber alamıyor.

Fethiyeli avukat Pınar Yıldırım’ın eşi ve bir çocuk babası olan Yıldırım’ın kaybolmasının ardından ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından Fethiye İlçe Asayiş Büro, jandarma ve AKUT ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı.

Güvenlik güçleri, kent genelindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, kırsal alanlarda da arama faaliyetlerine yoğunlaştı.

Yıldırım’ın en son Karagözler Mahallesi ile Kayaköy Mahallesi’ni birbirine bağlayan orman yolunda görüldüğü tespit edilince, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler, Yıldırım’ı gören veya hakkında bilgi sahibi olan kişilerin en kısa sürede güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.