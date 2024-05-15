Fethiye’de kayıp olan şahıstan 10 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İHA
Fethiye’de kayıp olan şahıstan 10 gündür haber alınamıyor
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 10 gündür kayıp olan Hasan Yıldırım’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 5 Mayıs akşamı Fethiye’deki evinden çıkan 45 yaşındaki Hasan Yıldırım’dan ailesi o günden beri haber alamıyor.

Fethiyeli avukat Pınar Yıldırım’ın eşi ve bir çocuk babası olan Yıldırım’ın kaybolmasının ardından ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından Fethiye İlçe Asayiş Büro, jandarma ve AKUT ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı.

Güvenlik güçleri, kent genelindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, kırsal alanlarda da arama faaliyetlerine yoğunlaştı.

Yıldırım’ın en son Karagözler Mahallesi ile Kayaköy Mahallesi’ni birbirine bağlayan orman yolunda görüldüğü tespit edilince, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler, Yıldırım’ı gören veya hakkında bilgi sahibi olan kişilerin en kısa sürede güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.

aw205110-02.jpg

aw205110-03.jpg

aw205110-01.jpg

Son Haberler
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı Spor
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı Keşfet
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor Sağlık
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı Yerel Haberler
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber Gündem
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu Gündem
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu