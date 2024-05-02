Fethiye'de su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: DHA
Fethiye'de su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi
Muğla'da Ufuk Kolsuz (28) isimli vatandaş kız arkadaşı Ceylan Cengiz'e (24) denizin içinde 5 metre derinlikte pankart açarak evlenme teklifi etti. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 28 yaşındaki Ufuk Kolsuz, kız arkadaşı Ceylan Cengiz'e sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Dalış eğitmeni Önder Diktaş ile iletişim kuran Kolsuz, kız arkadaşını dalış yapmaya ikna etti.

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SUYUN ALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

İkili, iki dalgıçla beraber Dalyan Koyu'nda 5 metre derinliğe daldı. Dalgıçlardan biri suyun altında 'Benimle evlenir misin?' pankartını açarken, Ufuk Kolsuz, tektaş yüzüğü çıkartıp Ceylan Cengiz'e evlenme teklifi etti. Aldığı teklif sonrası Kolsuz'a sarılan Ceylan Cengiz, teklifi kabul etti. Ufuk Kolsuz, Cengiz'e yüzüğü suyun altında taktı, ikili teklifin ardından su yüzeyine çıktı. Cengiz, sürpriz teklifle büyük mutluluk yaşadığını belirtti. O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

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