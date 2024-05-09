Fethiye'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Fethiye'de düzenledikleri iki ayrı operasyon sonucunda uyuşturucu suçlarıyla ilişkilendirilen yedi şüpheliyi gözaltına aldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 79 gram esrar, bonzai maddesinin emdirildiği üç parça kağıt ve bir adet hassas terazi bulundu.

Ayrıca, uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen toplam 19.450 Türk Lirası'na da el konuldu.

Yakalanan şüphelilerden üçü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargı makamlarına sevk edildi.

Mahkeme kararıyla şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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