Fethiye'de yamaç paraşütü ağaca dolanan turist kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bin 700 metre yükseklikten atlayan ve yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus uyruklu pilot, UMKE tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Fethiye'de yamaç paraşütü ağaca dolanan turist kurtarıldı

Olay, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Babadağ'a çıkan Rusya vatandaşı yamaç paraşütü pilotu Viktor S. hazırlıkların ardından bin 700 metre pistinden uçuş yaptı.

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Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Rus pilotu asılı kaldığı ağaçtan kurtardı. Ekipllerin desteğiyle kurtarılan Viktor S.'nin olayda yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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