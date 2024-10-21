Fethullah Gülen'in ölüm haberini duyunca onuncu yıl marşı eşliğinde lokma dağıttı

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası İstanbul'da bir vatandaş lokma dağıttı. Lokma dağıtan arabadan Onuncu Yıl Marşı çaldıran kişi etraftaki herkese ücretsiz lokma ikram etti.

Kurulan aracın üstündeki LED ekrana 'Ateş seni çağırıyor' yazısını yazdıran kişinin lokma dağıttığı anlar sosyal medyada çok paylaşıldı.

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberi Türkiye'de sevinç ile karşılandı. Kimi vatandaş davul zurna ile kutlama yaparken kimi vatandaşta lokma dağıtmak istedi.

1999 yılından bu yana sağlık sorunları sebep göstererek ABD'de olan Gülen bugün öldü. Ölüm haberi sonrası ise vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

İstanbul'da bir kişi lokma arabasından Onuncu Yıl Marşı çalarak lokma dağıtarak sevincini paylaştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.