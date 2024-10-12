Fethullah Gülen'in yeni evi ifşa oldu. Odaların fotoğrafları paylaşıldı

FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 senesinde kurduğu 'f-watch.net' isimli internet sitesinde her gün Fetullahçı terör örgütüne ilişkin ifşalar paylaşılıyor.

'Gülenist terör örgütü için küresel bilgi platformu' sloganını kullanan sitenin 'hakkımızda' kısmında," F-Watch, demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir şekilde beyni yıkanmış bir azınlık kullanarak toplumu kontrol etmeyi amaçlayan FETÖ'nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir sivil girişimdir. Sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdit olan FETÖ hakkında gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanılıyor.

YENİ ÇİFTLİĞİ İFŞA OLDU

Söz konusu internet sitesinde, son olarak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeni evinin fotoğrafları ve adresi paylaşıldı.

Konutun fotoğrafları ile beraber paylaşılan yazıda, "Nisan 2024'te, bunama da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki, örgütün merkezi olan 'Chestnut Retreat Center'dan ayrıldı ve Saylorsburg'daki '260 Kennel Rd.' adresindeki eve götürüldü. İddialara göre, bu adres değişikliği Fetullah Gülen'e yakın FETÖ yöneticilerinin zorla yaptığı bir hareketti. Nitekim Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, kimsenin bu hareket için kendilerinden onay istemediğini kamuoyuna açıkladı" dedi.

Yapılan adres değişikliğinde, FETÖ elebaşı Gülen'in olası ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme isteğiyle bilinen ve Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz darbe girişiminde büyük rol oynayan Mustafa Özcan'ın da söz sahibi olduğunu belirtildi.

Öte yandan,"Fetullah Gülen'in terör örgütü yöneticileri tarafından götürüldüğü '260 Kennel Rd.' adresinde bulunan ve değeri 1 milyon dolar olan ev, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındı.

Birkaç gün önce FETÖ yanlısı Raindrops TV'nin Youtube üzerinden gerçekleştirdiği röportajda Türkyolu, örgütten hiçbir zaman para almadığını üzüntüyle duyurdu. Fakat, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan ve denetlenmeyen mali mekanizmasının istismarı yoluyla elde edilen milyarlarca dolar değerinde çok sayıda mülke sahip olduğu belirlendi” ifadeleri de kaydedildi.