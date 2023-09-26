FETÖ borsası dolandırıcıları yakalandı. Aralarında hakimler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma yürütülen kişilerin, dosyalarını farklı yöntemlerle kapatma vaadinde bulunan şüphelilerce dolandırıldığı tespit edildi.

İncelemede, haklarında soruşturma bulunan kişilere ulaşan şüphelilerin, bu soruşturmaların takipsizlik, beraat veya Yargıtaydan hüküm kesinleşmeden kapatma gibi yöntemlerle düşürüleceği vaadinde bulundukları ortaya çıktı.

Aralarında 2 istifa etmiş hakim, ihraç edilmiş Maliye Bakanlığı personeli ile özel sektör çalışanının bulunduğu anlaşılan toplam 4 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirleyen polis, İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu tespit edilirken 3'ü ise gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinin ardından suç şebekesinin takipsizlik, beraat, tahliye gibi her adli sonuç için farklı meblağlarda paralar talep ettiği ve fiyat tarifesi uygulayarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.