FETÖ elebaşı Gülen öldü Defne Joy Foster akla geldi! İlk FETÖ diyen kişiydi

15 Temmuz’u planlayan ve devlete sızma girişiminde bulunan Fetullah Gülen öldü. Gülen'in yakınlarını ölüm haberini doğruladı.

Bence de bi hatırlayalım https://t.co/OlC5IZs5zJ — Demet Evgar (@dmtevgar) October 21, 2024

X’TE GEBERDİ TT’İ OLDU

Terörist Gülen’in ölümü sonrası X'te 'GEBERDİ' TT’i oldu. Bunun ardından bazı isimler sosyal medya hesaplarından Fetullah Gülen’e ilk FETÖ diyen ünlü oyuncu Defne Joy'u hatırlattı.

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Bahar dizisinde Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar da "Bence de bi' hatırlayalım" diyerek Dejne Joy Foster hakkında şu paylaşımda bulundu:

"Sanatçı Defne Joy Foster’ı anmamak olmaz böyle bir günde üstelik. Fetullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden birisidir. FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıdır." (Alıntı)"

Anne Foster, kızının ölümünün FETÖ ile bağdaştırıldığı iddiaların hatırlatılması üzerine, “Benim evladımın FETÖ’yle falan hiç ilgisi yok. Siyasetle hiç ilgisi olan bir insan değildi. Neşe, eğlence, o ona bakıyordu. Ben annesiyim, bilmez miyim?” demişti.

Elebaşı Gülen'in ölmesinin ardından Defne Joy Foster X’te gündeme geldi. Sihirli Annem dizisiyle hafızalarımızda yer edinen ünlü oyuncu ani ölümüyle hepimizi şoke etmişti. Foster 2 Şubat 2011 yılında hayatını kaybetmişti.

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ

Foster'ın cansız bedeni, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde bulunmuştu. Foster'ın kalp krizi sonucunda öldüğü ileri sürülmüştü. Foster, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilk FETÖ diyen kişiydi.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Ünlü isim 2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya geldi.

Sanatçının babası, subay olan Amerikalı Steve Foster, annesi ise Hatice Nayman’dır. İkilinin boşanmasıyla Defne Joy Foster’ın babası memleketi Alabama’ya gitti. Foster ise Türkiye’de annesiyle kaldı.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Manisa’da doğdu. Daha 17 yaşındayken oyunculuğa başladı. Evgar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu.