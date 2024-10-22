FETÖ elebaşına rahmet okuyan sunucu hakkında karar verildi

Bursa'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin “Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanan internet sitesi genel yayın yönetmeni Aysın Komitgan hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazeteci Aysın Komitgan Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
FETÖ elebaşına rahmet okuyan ilk kişi
ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ
Savcılığa çıkarılan Komitgan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, A.K. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.
Firari FETÖ'cü gazeteci açıkladı. FETÖ elebaşının gömüleceği yer ve tarih belli oldu
NE OLMUŞTU?
Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurmuştu. Yayın sonrası hatasını fark eden Komitgan, sosyal medya üzerinden paylaştığı Gülen fotoğrafına 'ÖLDÜ' notunu düşmüştü.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında dün FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye alınan gazeteci hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatılmıştı