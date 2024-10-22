Firari FETÖ'cü gazeteci açıkladı. FETÖ elebaşının gömüleceği yer ve tarih belli oldu

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Firari FETÖ'cü gazeteci açıkladı. FETÖ elebaşının gömüleceği yer ve tarih belli oldu

Firari FETÖ'cü gazeteci Adem Yavuz Arslan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ne zaman ve nereye gömüleceğini açıkladı.

1999'dan beri ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve orada ölen Fethullah Gülen'in cenazesi hakkında FETÖ davası firarisi Adem Yavuz Arslan açıklama yaptı.

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15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sanığı olarak gıyabında yargılanan "Fethullah Gülen Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen, 86 yaşında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine cenaze töreninin ne zaman ve nerede olacağı merak konusu olmuştu.

Firari FETÖ'cü gazeteci Adem Yavuz, örgütü yakın bir Youtube kanalında yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının nereye gömüleceğini açıkladı.

Arslan, "Çarşamba ya da Perşembe günü Gülen'in Pensilvanya'da yer alan ve 'kestane' olarak adlandırılan malikanenin kamp alanında gömüleceğini" söyledi. Arslan, “Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye götürülmesi gibi bir ihtimalin olmadığını” da sözlerine ekledi.

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