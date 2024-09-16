FETÖ elebaşının yeğeni ifşaatlara devam ediyor. Himmetlerden komisyon alan abiler krizi çıktı

FETÖ elebaşı FEtullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf videosu geldi. Örgüt içindeki komisyoncu abileri anlatan Ebuseleme Gülen, abilerin kendilerini sahabe gibi gördüklerinin ve yardım paralarının yüzde 10’nun kendilerine hak görerek ceplerine attıklarını söyledi.

“Sizin verdiğiniz himmetlerden komisyon alan abiler var” diyen Gülen, videoda komisyonculardan bahsederken “İrfan Durmaz” ismine dikkat çekti.

“HER PARA GETİRENE YÜZDE 10 KOMİSYON”

“Benim tüm günahlarım önünüze serilecek ama abilerin de dökülecek. Sizin verdiğiniz himmetlerden komisyon alan abileri göreceksiniz ahirette.” diyen Ebuseleme Gülen’in ifadelerine göre, bağışçılar tarafından yapılan yardımlardan, parayı kuruma getiren aracıların yüzde 10 oranında komisyon alıyor.

Gülen, bu duruma tepki göstererek, "100 bin lira gönderdin ya bir aracıyla, onun yüzde 10’unu parayı gönderdiğin abi aldı maalesef. 100 sevabın var sanma kardeşim, 90 sevabın var" dedi.

Gülen, cemaat liderlerinin maddi kazanç peşine düşerek "komisyoncu" ve "holding" gibi hareket etmeye başladıklarını iddia etti. "Bu abilerin gözü döndü, yoldan çıktılar" sözleriyle cemaate yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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