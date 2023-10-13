FETÖ firarisi 1 metrekarelik yerde saklanırken yakalandı

Karaman’da FETÖ'den aranan kadın zanlı saklandığı evin kilerine yaptırdığı 1 metrekarelik özel bölmenin içerisinde yakalandı.

FETÖ firarisi 1 metrekarelik yerde saklanırken yakalandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A.’nın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki 11 katlı bir sitenin 9. katındaki dairede saklandığını tespit etti.

YAKALANMAMAK İÇİN SAKLANDIĞI EVİN KİLERİNE GİZLİ BÖLME YAPTIRMIŞ

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hemen harekete geçen ekipler, H.S.A.’nın kaldığı daireye operasyon düzenledi. Eve giren ekipler yaptıkları aramada FETÖ/PDY üyesi kadını evin kilerindeki rafların arkasına yaptırdığı 1 metrekarelik gizli bölmede saklanırken yakaladı.

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ÖRGÜTE MADDİ DESTEK SAĞLAMAKTAN ARANIYORDU

FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan H.S.A.’nın örgüte maddi destek sağlayan mütevelli heyetinde olduğu, 13 Temmuz 2021 tarihinde görülen mahkemesinin ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve o günden beri arandığı öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi H.S.A. isimli kadın, emniyet müdürlüğüne götürülürken, evde yapılan aramalarda 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 2 adet laptop ve 6 adet örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajandaya el konuldu. Hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye çıkarılan H.S.A tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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