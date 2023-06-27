FETÖ hükümlüsü küçük kıza dehşeti yaşattı. Defalarca istismar etti. ‘Sırrımız mezara gitsin’ dedi

İzmir'de bir FETÖ hükümlüsü Bünyamin Polat baldızının 11 yaşındaki kızını defalarca kez istismar etti. Olay çocuğun kirpiklerini koparması sonucunda annesinin sorduğu soruyla ortaya çıktı. Suçlanan Polat iddiaları reddederken aileye ‘Beni affedin sırrımız mezara gitsin’ dedi.

FETÖ hükümlüsü küçük kıza dehşeti yaşattı. Defalarca istismar etti. ‘Sırrımız mezara gitsin’ dedi

HalkTv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Olay 10 Haziran 2022 gecesi meydana geldi.

H.A.G.’nin (11) ailesi İzmir’in Gaziemir ilçesinden başka bir ilçeye taşınma hazırlıklarına başlarken Bünyamin Polat aileye yardıma geldi.

Ev taşınınca o gece Polat aileyle birlikte yeni evde kaldı. Küçük kız salonda uyumak istedi. Evde başka bir yer olmadığı için Polat da salonda yattı.

İddiaya göre; H. A. G. uyuduğu sırada Bünyamin Polat çocuğun yanına gelerek çocuğun özel bölgelerine dokundu. Uyanan çocuk “Bünyamin amca böyle yaparsan bağırırım” dedi. Polat ise, “Tamam tamam, bağırma” dedi.

‘ANNENE SÖYLEME İSTEDİĞİN HER ŞEYİ ALACAĞIM’

Ertesi gün Polat H.A.G.’yi gezdirmek için dışarı çıkardığında “Annene söyleme sana istediğin her şeyi alacağım” dedi. Polat burada da çocuğu istismar etti.

'KİRPİKLERİNİ YOLMAYA BAŞLADI’

H.A.G yaşadığı olaylar sonrasında kirpiklerini yolmaya başladı. Çocuğundaki değişimleri fark eden anne psikoloğun yönlendirmesiyle enişte Polat’tan şikayetçi oldu.

POLAT İDDİALARI REDDETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bünyamin Polat hakkında, “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Sanık hakkında ev hapsi bulunuyor. Çocuğun avukatının ev hapsine ilişkin yaptıkları 3 ayrı itiraza rağmen sanık Polat tutuklanmazken İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yaptığı savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Savunmasında H. A. G.’nin ailesinin de kendisi gibi FETÖ nedeniyle yargılandığını söyleyen Polat, “Hepimiz FETÖ mağduru olduk. ‘Senin yüzünden bu işe girdik. Senin yüzünden yargılandık. Senin yüzünden ceza aldık’ diye bana kızmaya başladılar. Hepsi şu an da bana kızgınlar ve husumetliler. Bu durumu kendilerine sorarsanız söyleyeceklerdir” diye konuştuk.

ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Çocuğun annesi D.G. ise mahkemede verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Bünyamin Polat ablamın eşidir. Ağustos 2022’de kızım kirpiklerini yoluyordu. Bu hareketlerinden şüphelendim. ‘Niye böyle yapıyorsun’ dedim. Göz doktoruna götürdüm. Göz doktoru, ‘psikolojik olarak koparıyor. Hiçbir rahatsızlığı yok’ dedi. Çocuğumla çok konuştum. Günlerce sıkıntıyı anlatsın diye zorladım. Bir gün aklıma geldi. ‘Sen istemeden sana dokunan biri mi oldu?’ diye sordum. Duraksayınca böyle bir olaydan dolayı rahatsız olduğunu anladım. ‘Bana her şeyi anlatabilirsin kızım’ dedim. Kızım, ‘Anne Bünyamin amcam… Sana söyleyemedim. Çok güçlü bizi döver’ dedi. İçimden yalan olmasını istedim.”

‘BENİ AFFEDİN SIRRIMIZ MEZARA GİTSİN’

Anne D. G. ifadesinin devamında ise “Bünyamin abimi aradım. Telefonda bana, ‘bir anlık gaflete düştüm’ dedi. Sanığın hakkımdaki iddialarını kabul etmiyorum. Ben FETÖ’den yargılandım. Sanığa bir husumet duysam onun adını verirdim. Sanık, ‘Beni affedin. Sırrımız mezara gitsin’ şeklinde bana mesajlar gönderdi. Bunları dosyaya sundum” ifadelerini kullandı.

Sanık Bünyamin Polat’ın baldızının kızına yönelik farklı şehirlerde gerçekleştirdiği eylemler dolayısıyla Bursa’da açılan 1 dava, Yalova’da ise 1 soruşturma daha bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Bu uygulamalara aman dikkat. Google tespit etti Teknoloji - Otomotiv
Bu uygulamalara aman dikkat. Google tespit etti
Kirası 120 bin aidatı 30 bin. İstanbul'un göbeğindeki ev Güncel
Kirası 120 bin aidatı 30 bin. İstanbul'un göbeğindeki ev
Arda Güler'e ahlaksız teklif. Ailesi duyar duymaz irtibatı kesti Spor
Arda Güler'e ahlaksız teklif. Ailesi duyar duymaz irtibatı kesti
İsrail Batı Şeria'ya doğru genişleme planını onayladı Dünya
İsrail Batı Şeria'ya doğru genişleme planını onayladı
Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı Güncel
Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı
Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı Magazin
Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı
İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı Güncel
İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı