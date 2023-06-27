FETÖ hükümlüsü küçük kıza dehşeti yaşattı. Defalarca istismar etti. ‘Sırrımız mezara gitsin’ dedi

HalkTv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Olay 10 Haziran 2022 gecesi meydana geldi.

H.A.G.’nin (11) ailesi İzmir’in Gaziemir ilçesinden başka bir ilçeye taşınma hazırlıklarına başlarken Bünyamin Polat aileye yardıma geldi.

Ev taşınınca o gece Polat aileyle birlikte yeni evde kaldı. Küçük kız salonda uyumak istedi. Evde başka bir yer olmadığı için Polat da salonda yattı.

İddiaya göre; H. A. G. uyuduğu sırada Bünyamin Polat çocuğun yanına gelerek çocuğun özel bölgelerine dokundu. Uyanan çocuk “Bünyamin amca böyle yaparsan bağırırım” dedi. Polat ise, “Tamam tamam, bağırma” dedi.

‘ANNENE SÖYLEME İSTEDİĞİN HER ŞEYİ ALACAĞIM’

Ertesi gün Polat H.A.G.’yi gezdirmek için dışarı çıkardığında “Annene söyleme sana istediğin her şeyi alacağım” dedi. Polat burada da çocuğu istismar etti.

'KİRPİKLERİNİ YOLMAYA BAŞLADI’

H.A.G yaşadığı olaylar sonrasında kirpiklerini yolmaya başladı. Çocuğundaki değişimleri fark eden anne psikoloğun yönlendirmesiyle enişte Polat’tan şikayetçi oldu.

POLAT İDDİALARI REDDETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bünyamin Polat hakkında, “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Sanık hakkında ev hapsi bulunuyor. Çocuğun avukatının ev hapsine ilişkin yaptıkları 3 ayrı itiraza rağmen sanık Polat tutuklanmazken İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yaptığı savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Savunmasında H. A. G.’nin ailesinin de kendisi gibi FETÖ nedeniyle yargılandığını söyleyen Polat, “Hepimiz FETÖ mağduru olduk. ‘Senin yüzünden bu işe girdik. Senin yüzünden yargılandık. Senin yüzünden ceza aldık’ diye bana kızmaya başladılar. Hepsi şu an da bana kızgınlar ve husumetliler. Bu durumu kendilerine sorarsanız söyleyeceklerdir” diye konuştuk.

ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Çocuğun annesi D.G. ise mahkemede verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Bünyamin Polat ablamın eşidir. Ağustos 2022’de kızım kirpiklerini yoluyordu. Bu hareketlerinden şüphelendim. ‘Niye böyle yapıyorsun’ dedim. Göz doktoruna götürdüm. Göz doktoru, ‘psikolojik olarak koparıyor. Hiçbir rahatsızlığı yok’ dedi. Çocuğumla çok konuştum. Günlerce sıkıntıyı anlatsın diye zorladım. Bir gün aklıma geldi. ‘Sen istemeden sana dokunan biri mi oldu?’ diye sordum. Duraksayınca böyle bir olaydan dolayı rahatsız olduğunu anladım. ‘Bana her şeyi anlatabilirsin kızım’ dedim. Kızım, ‘Anne Bünyamin amcam… Sana söyleyemedim. Çok güçlü bizi döver’ dedi. İçimden yalan olmasını istedim.”

‘BENİ AFFEDİN SIRRIMIZ MEZARA GİTSİN’

Anne D. G. ifadesinin devamında ise “Bünyamin abimi aradım. Telefonda bana, ‘bir anlık gaflete düştüm’ dedi. Sanığın hakkımdaki iddialarını kabul etmiyorum. Ben FETÖ’den yargılandım. Sanığa bir husumet duysam onun adını verirdim. Sanık, ‘Beni affedin. Sırrımız mezara gitsin’ şeklinde bana mesajlar gönderdi. Bunları dosyaya sundum” ifadelerini kullandı.

Sanık Bünyamin Polat’ın baldızının kızına yönelik farklı şehirlerde gerçekleştirdiği eylemler dolayısıyla Bursa’da açılan 1 dava, Yalova’da ise 1 soruşturma daha bulunuyor.