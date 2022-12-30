FETÖ terör örgütünden aranıyordu. Dolapta saklanırken yakalandı

FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan bir kişi dolapta saklanırken polislerce yakalandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, FETÖ’den 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Y.’nin evinde saklandığını tespit etti. Ekiplerin, söz konusu adreste yaptıkları aramada T.Y.’yi elbise dolabının içinde saklanırken yakaladı.Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Çilimli T Tipi Cezaevine gönderildi.