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FETÖ terör örgütünden aranıyordu. Dolapta saklanırken yakalandı

Düzce’de FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 14 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından elbise dolabında saklanırken yakalandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:08
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FETÖ terör örgütünden aranıyordu. Düzce'de dolapta yakalandı

FETÖ terör örgütünden aranıyordu. Dolapta saklanırken yakalandı
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FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan bir kişi dolapta saklanırken polislerce yakalandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, FETÖ’den 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Y.’nin evinde saklandığını tespit etti. Ekiplerin, söz konusu adreste yaptıkları aramada T.Y.’yi elbise dolabının içinde saklanırken yakaladı.Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Çilimli T Tipi Cezaevine gönderildi.

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