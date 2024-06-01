FETÖ’cünün eşinden şeytani plan. Avukat cübbesi giyip savcılık katına çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
FETÖ’cünün eşinden şeytani plan. Avukat cübbesi giyip savcılık katına çıktı

İstanbul Adliyesi’nde terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan eşini görmek için avukat cübbesi giyerek savcılık katına girmeye çalışan şahıs yakalandı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde şaşırtan olay yaşandı. FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar sonucu 38 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Kübra A. adından kadın da bulunuyordu.

İstanbul Adliyesi’nde savcılık katılan gelen Avukat Ali Alagöz ve yanında bulunan Mustafa A., şüpheli Kübra A.'nın avukatı olduklarını söyleyerek Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na girmek istedi.

Ancak güvenlik görevlileri kimlik sordu. Avukat olduğunu iddia eden Ali Alagöz baro kimliğini gösterirken, Mustafa A., ise otoparkta unuttuğunu söyledi.

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Polis ekipleri avukat olduğunu iddia eden Mustafa A.'dan şüphelenerek araştırdı. Mustafa A.’nın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kübra A.'nın eşi olduğunu tespit edildi.

Elinde çanta ve cübbe ile büroya girmeye çalışan sahte avukat Mustafa A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mustafa A., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. FETÖ’den adliyeye sevk edilen eşi Kübra A. ise tutuklandı.

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