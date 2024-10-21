FETÖ'de kavga başladı! Gülen'in cenazesi kaçırılabilir iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in öldüğü iddiaları, örgüt içinde büyük bir krize neden oldu. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Gülen'in ölüm haberi örgüt üst yönetiminde büyük bir paniğe yol açtı. Teröristbaşı Gülen'in hastalığının ağırlaşmasına katkıda bulunan ilaçları veren yakın çevresi, haberin daha fazla gizlenemeyeceğine karar verdi.

TÜRKYOLU, CENAZEYİ KAÇIRACAK İDDİASI

Gülen’in ölümünün ardından, örgüt içinde cenaze töreni ve gömülme yeri üzerine ciddi tartışmalar yaşandığı öne sürüldü. Gülen’in en yakın adamlarından biri olan ve "kara kutusu" olarak bilinen Cevdet Türkyolu, cenazenin hızla gömülmesini isterken, örgütün diğer üyeleri Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Hatta Türkyolu’nun cenazeyi kaçırıp gizlice defnedeceğine dair iddialar da ortaya atıldı. Örgütün bazı üyeleri ise Gülen'in mezar yerinin gizli tutulması gerektiğini ve onun Said Nursi gibi bir figüre dönüştürülmesini savunduğu iddia ediliyor.

SERT KAVGALAR BEKLENİYOR

Örgütün yönetim kadrosundaki diğer isimler de Türkyolu’nun paranın kontrolünü elinde tuttuğunun farkında olduklarını belirtiyor. Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz’ın, ABD ayağını yöneten Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan’ın etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor. Aymaz, gerekirse “Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma” bahanesi ile ABD tarafını tehdit ediyor. Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor.

Örgütün üst düzey isimleri arasında paranın ve liderliğin kontrolü için sert mücadelelerin suikastlara kadar varabileceği öne sürülüyor.

Bu iç çekişmenin Avrupa ve ABD kanatları arasında bir bölünmeye yol açabileceği, örgütün Afrika’daki faaliyetlerinin Avrupa, Asya’daki faaliyetlerinin ise ABD kontrolünde kalacağı düşünülüyor.