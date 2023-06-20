FETÖ’den aranan şüpheli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı

İstanbul'da 16 Haziran'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aranan bir şüpheli, ertesi gün İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.

FETÖ’den aranan şüpheli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı

FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetimini ele geçirmeyi amaçladığı belirtilen şüphelinin kimliği açıklanmadı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarına ve güncel yapılanmasına yönelik 16 Haziran'da İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 33 şüpheliden 28'i gözaltına alınırken, 5'i firari olarak aranmaya başlandı. Firarilerden biri olan FETÖ şüphelisi, 17 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelerek yurt dışına çıkmak istedi.

Pasaport kontrol noktasında yüz tanıma sistemiyle tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 22'sine adli kontrol, birine ev hapsi kararı verildi.

3 şüpheli ise emniyette serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDE FETÖ'NÜN SİMGESİ 'F' SERİSİ 1 DOLAR BULUNDU

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda; 43 bin 195 TL, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro para, 315.42 gr Altın, 4 kilo gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 Amerikan Doları, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 adet fişek ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Yapılan çalışmaların devamında örgütün finans yapılanmasında olduğu tespit edilen 1 şahıs
yurt dışına kaçmaya çalışırken 17.06.2023 tarihinde İstanbul Hava Limanında yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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