FETÖ'den ihraç edilen binbaşı 55 litre etil alkol ile yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimini önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.
İnebolu'da bir adrese düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 11 bidon içinde 55 litre etil alkol ele geçirdi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikamet sahibi eski binbaşı S.E'nin, TSK'den FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi. (AA)
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