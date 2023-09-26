FETÖ’nün 3 bin 400 ‘mahrem ablası’ şifre çözülünce deşifre oldular

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

KOM Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalarda, bugüne kadar FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli deşifre edildi.

Daha önceki SD kartlar sayesinde tespit edilen 4 bin 672 mahrem sorumluya ek olarak, yeni 4 bin 121 mahrem sorumlunun daha deşifre edildiği öğrenildi. 3 bin 400'ü, kadın polislerden sorumlu mahrem ablalardan oluşuyor.

57 BİN BELGE İNCELENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirilen AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı. Veriler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'na sunulmuştu.

KOM Başkanlığı, gizli tanık Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru yaklaştı. Son gelişmelere göre, bugüne kadar FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre oldu. Bu kişilerle ilgili yapılan araştırmaların, önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na fezlekeyle bildirilmesi bekleniyor.

4 BİN 121 MAHREM

MİT'in KOM'a teslim ettiği şifresi kırılmış dokümanlarda, FETÖ'nün 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi dahil birçok kumpasında görev almış 4 bin 672 mahrem sorumlu SD karttan çıkarak deşifre edilmişti.

MİT'in 6 yıl sonra kırmayı başardığı şifreli dokümanlardan 4 bin 121 mahrem sorumlu daha ortaya çıktı. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu "mahrem abla" oldukları tespit edildi.

ADIM ADIM İZLEMİŞLER

Polis memurlarını mesleğe adım attığı günden itibaren adım adım izlediği tespit edilen 3 bin 400 mahrem ablanın, ayrıca tüm örgüt mensubu erkek polis memurlarından emniyet müdürlerine kadar olan örgüt üyelerinin eşlerinden de sorumlu oldukları tespit edildi.

KOM Başkanlığı, mahrem ablaların hangi polis memurları veya müdürleri ile eşlerinden sorumlu olduğuna ilişkin bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine gizli yazıyla iletti. Yeni tespit edilen, aralarında kadın mahrem ablaların da olduğu 4 bin 121 mahrem sorumlunun bir kısmının, KOM Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde, FETÖ ile iltisaklı ve ByLock benzeri soruşturmalarda adının geçtiği tespit edildi. Bu bilgiler de emniyetin ilgili birimlerine iletildi.

Tespit edilen toplam yaklaşık 8 bin 900 kişilik mahrem sorumlulardan çoğunun bugüne kadar emniyet mahrem sorumlusu olup olmadığının bilinmediği ortaya çıktı.