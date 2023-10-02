FETÖ’nün Aranan komiser yardımcısı yakalandı

Sahte Kimlik ve Değişik Görünüm

Akar’ın yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Akar, İstanbul’dan Kayseri’ye giderken operasyonla yakalandı. Adreslerde kayıtsız kalan Akar’ın, Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda yer alan, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Akar'ın İstanbul'dan Kayseri'ye gittiğinin belirlendiği ve 30 Eylül'de operasyon sonucu gözaltına alındığı belirtildi.

Örgütün Mahrem Yapısında Yetişti

Akar’ın FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlendi. Akar, örgütün dershanelerinde yetiştirilerek polis kolejine yerleştirilmişti. Mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile irtibatını sürdürmüştü. Akar’ın ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.