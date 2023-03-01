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FETÖ'nün çalışma evlerine KPSS operasyonu 11 zanlı yakalandı

Kamu kurumlarına girişte yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS-Lisans), FETÖ'nün sözde çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:23
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FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlandığı belirlenen 11 zanlı yakalandı

FETÖ'nün çalışma evlerine KPSS operasyonu 11 zanlı yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, KPSS-Lisans ile diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ'ye ait İstanbul'daki çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon'da, söz konusu terör örgütü ile iltisaklı bu 12 şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda bulunan delillere el konuldu. (AA)

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