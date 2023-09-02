FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgütün gaybubet evlerinde kalan ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilerek yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı olan ancak sahte kimlik kullanarak örgüt içerisindeki faaliyetlerine devam eden 9 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere ait 10 ayrı adrese bu gece operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si kaldıkları gaybubet evlerinde gözaltına alındı. Evlerde kalan 1 kişiyi daha fark eden polis, bu kişinin de FETÖ firarisi olduğunu belirledi. Ekipler toplamda 8 şüpheliyi işlemleri için emniyete götürürken firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ilimizdeki faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;

Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütüne müzahir şahısların gözaltına alınma durumu ve tutuklanma ihtimali olanların gözaltına alınmasının veya tutuklanmasının önüne geçilmesi için tedbir uyguladıkları, bu sebeple firari olarak aranan şahısların sahte kimlik kullandıkları, örgüte müzahir şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde ikamet ettikleri, bu durumlarını “Yok olma, Bulunmama” anlamına gelen “Gaybubet” olarak adlandırdıkları, firari şahısların ikamet ettikleri “Güvenli Ev” anlamına gelen “Gaybubet Evi” olarak adlandırdıkları bilinmektedir.

İlimizde faaliyet gösterdiği tespit edilen gaybubet evlerine ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 9(dokuz ) şahsa yönelik (10) farklı adreste yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak 02.09.2023 günü 01.00’da gerçekleştirilen operasyonda;

7 hedef şahıs yakalanmış, 2 şahsın yakalanması mümkün olmamış, yapılan aramalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs daha yakalanarak toplamda 8 şahıs gözaltına alınmış, 3201 Dolar, 19700 TL para ele geçirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde haklarında yakalama emri bulunan Fetö/Pdy örgütü üyesi 9 şüphelinin saklandıkları değerlendirilen gaybubet evlerine yönelik 02/09/2023 günü gerçekleştirilmek üzere operasyon planlanmıştır.