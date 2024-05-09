FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma yürütüldü. FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içinde adı geçen ve gizli tanık 'garson’dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu belirlenen tamamı emniyet mensubu (1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru) 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara’da bulunan 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bir firari şahıs yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.