FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: İHA
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İzmir ve Ankara’da aralarında baş komiser, komiser ve polis memurlarının da olduğu 8 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma yürütüldü. FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içinde adı geçen ve gizli tanık 'garson’dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu belirlenen tamamı emniyet mensubu (1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru) 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara’da bulunan 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bir firari şahıs yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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