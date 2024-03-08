FETÖ'nün sapık imamı kız çocuğunu istismar etti. Fotoğraflarla şantaja kalkıştı

Halit Turıan'ın özel haberine göre, FETÖ’nün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir, 17 yaşındaki reşit olmayan kız ile ilişki yaşadı ve bu olay örgüt içinde büyük bir kargaşaya yol açtı.

İbrahim Demir, Bahreyn’de örgüt okullarından birinde çalışan Y.Ü.'nün 17 yaşındaki kızının eğitimiyle ilgilenmesi için ricada bulunması üzerine, kızın derslerini yakından takip etmeye başladı.

Ancak zamanla Demir, kendinden 21 yaş küçük olan N.Ü.'ye karşı ilgi duymaya başladı. Üst düzey bir konumda olan Demir, kızı taciz etmeye başladı.

Korkudan kimseye söyleyemeyen N.Ü., 17 yaşına geldiğinde ise İbrahim Demir’e karşı yakınlık gösterdi ve aralarında ilişki başladı. Bu yasak ilişki bir yıl boyunca devam etti.

ÖDÜL GİBİ SÜRGÜN

İbrahim Demir, evli olmasına rağmen yaşadığı bu ilişkiyi sürdürdü. Ancak Demir’in eşi ile N.Ü’nün annesi ilişkiyi fark edince örgüt içinde kargaşa yaşandı.

Reşit olmayan N.Ü.'nün hayatı karardı. Demir, zorla ilişkiye girdiği için suçlanması gerekirken, Pensilvanya’nın koruması altına alındı ve konu örgüt içinde kapatıldı. İbrahim Demir’in itibarlı konumu, ilişkide korunmasını sağladı.

Ancak örgüt içerisinde Demir’e karşı sesler yükselmeye başladı. Pensilvanya’nın talimatıyla Demir, Bahreyn’den Mısır’a gönderildi. Mısır’da da yüksek düzeyde bir görev verildi.

Burada, örgüt elebaşı Gülen’in özel hizmetini görecek mollaların yetiştirildiği “Dinler Arası Diyalog Enstitüsü” olarak kabul edilen Shikoh Centre’deki faaliyetleri yakından takip etti.

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİ

Demir'in Mısır'a gönderilmesi sonrası Bahreyn'de kalan N.Ü. yaşadıklarından pişmanlık duyup Avrupa'da bir ülkeye kaçtı. Ancak, İbrahim Demir'den kaçamadı. N.Ü.'nün attığı her adımı takip eden Demir, tehdit ve tacizlerini sürdürdü.

Saplantı haline getirdiği N.Ü. ile yeniden görüşebilmek için birlikteyken çekilen müstehcen fotoğraf ve videolarını yayınlamakla şantajda bulundu.

Demir'den bir türlü kurtulamayan N.Ü. intiharın eşiğine geldi. İbrahim Demir ise Pensilvanya'nın yardımı ile üst düzey örgüt mensubu Hüseyin Karakuş'un koruması altında İsviçre'de hayatına devam ediyor.