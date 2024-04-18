FETÖ’ye 14 ilde ‘Kıskaç-12’ operasyonu: 60 gözaltı

Kaynak: AA
FETÖ’ye 14 ilde ‘Kıskaç-12’ operasyonu: 60 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye karşı 14 ilde gerçekleştirilen “Kıskaç-12” operasyonları sonucunda 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye karşı eşzamanlı “Kıskaç-12” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-1.jpg

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 60 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin, örgütün iddia edilen “güncel yapılanması” ve “askeri mahrem yapılanması” içinde aktif olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-3.jpg

Yerlikaya, “Bu kişilerin, himmet adı altında para topladıkları, örgütün ‘gaybubet evi’ olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunduğu belirlendi.” dedi.

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-5.jpg

Operasyonların ilk sonuçlarına göre, yaklaşık 6 milyon lira değerinde nakit ve çeşitli değerde ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulduğunu belirten Yerlikaya, “FETÖ’cülerin nefes almasına izin vermeyeceğiz. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin yoğun çabalarıyla operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polislerimizi kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-6.jpg

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-7.jpg

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-8.jpg

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-9.jpg

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-10.jpg

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-11.jpg

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-12.jpg

14-ilde-fetoye-kiskac-12-operasyonu-60-gozalti-yenicag-13.jpg

Son Haberler
Hisseli tapu sahipleri dikkat. E-Devlet’ten kontrol edin tapunuz elden gidebilir Gündem
Hisseli tapu sahipleri dikkat. E-Devlet’ten kontrol edin tapunuz elden gidebilir
Ellerinizi sabun yerine metal kaşıkla yıkayın. O sorun kökten çözülsün İpucu
Ellerinizi sabun yerine metal kaşıkla yıkayın. O sorun kökten çözülsün
Son dakika.. CHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu Gündem
Son dakika.. CHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu
Dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Türkiye birinci sırada. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Türkiye birinci sırada. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor
Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı Yerel Haberler
Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı
Adana'da traktör yandı Yerel Haberler
Adana'da traktör yandı
Maliye'den ev ve iş yeri sahiplerine 'son pişmanlık' çağrısı Ekonomi
Maliye'den ev ve iş yeri sahiplerine 'son pişmanlık' çağrısı