FETÖ’ye 14 ilde ‘Kıskaç-12’ operasyonu: 60 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye karşı eşzamanlı “Kıskaç-12” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 60 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin, örgütün iddia edilen “güncel yapılanması” ve “askeri mahrem yapılanması” içinde aktif olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, “Bu kişilerin, himmet adı altında para topladıkları, örgütün ‘gaybubet evi’ olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunduğu belirlendi.” dedi.

Operasyonların ilk sonuçlarına göre, yaklaşık 6 milyon lira değerinde nakit ve çeşitli değerde ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulduğunu belirten Yerlikaya, “FETÖ’cülerin nefes almasına izin vermeyeceğiz. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin yoğun çabalarıyla operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polislerimizi kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.