FETÖ'ye kıskaç operasyonu. 34 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda FETÖ’ye yönelik düzenlenen son operasyonların detaylarını paylaştı. Yapılan Kıskaç-26 operasyonlarında 19 ilde 34 şüpheli şahsın yakalandığı, şahısların ankesörlü telefonlar ve kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin örgütün askeri ve emniyet içerisinde yapılandıkları ve çok sayıda dijital materyal taşıdıkları belirlendi.