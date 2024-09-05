FETÖ'ye kıskaç operasyonu. 34 şüpheli yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ'ye kıskaç operasyonu. 34 şüpheli yakalandı

19 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen Kıskaç-26 operasyonunda 34 şahsın yakalandığı ve yakalanan şahısların FETÖ’nün kripto haberleşme servisi ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda FETÖ’ye yönelik düzenlenen son operasyonların detaylarını paylaştı. Yapılan Kıskaç-26 operasyonlarında 19 ilde 34 şüpheli şahsın yakalandığı, şahısların ankesörlü telefonlar ve kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin örgütün askeri ve emniyet içerisinde yapılandıkları ve çok sayıda dijital materyal taşıdıkları belirlendi.

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