FETÖ'yü övdüğü başka makaleleri de ortaya çıktı. Generalliğe terfi ettirilmişti

15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ’yü övdüğü makalelerle gündem olan Fevzi Orkunt Canyaş YAŞ kararı ile albaylıktan generalliğe terfi edilmişti.

Canyaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Filiz Başkan birlikte kaleme aldığı makalede FETÖ hakkında yapılan övgüler gündem olmuştu.

2 MAKALELERİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan iki isimin 2016 yılında kaleme aldığı “Türkiye’nin 2015 parlamento seçimleri” ile

2021 yılında yazdığı “Rekabetçi Otoriter Ortamlarda Seçim Öncesi Koalisyonların Oluşturulması: Türkiye’de 2018 Parlamento Seçimleri Örneği” isimli 2 makale daha kaleme aldığı öğrenildi.

Öte yandan 2015 yılında iki ismin kaleme aldığı “Türkiye’deki resmi ve gayri resmi kurumlar arasındaki etkileşim: Fetullah Gülen cemaati örneği" makalesinde soyadlarının aynı - Filiz Başkan Canyaş-Fevzi Orkunt Canyaş- dikkatlerden kaçmadı.

FETÖ’YE ÖZGÜLER

Makalede FETÖ’ye övgülerden bazıları:

Gülen, halkımız arasında diyalog geliştirilebilmesi için, tüm Türk vatandaşlarına ortak olan değerlerin sürekli vurgulanması gerektiğini savunur.

Fetullah Gülen, demokratik sistemlerin despotik rejimlerden daha güçlü olduğunu söyler. Bu nedenle, Gülen’in güçlü bir devletin varlığını desteklediğini ve ona karşı çıkmadığını önerebiliriz.

Gazeteciler, Gülen ile röportajlar yapmış ve bu röportajlar, milletine ve devletine saygı duyan, Picasso’nun eserlerini ve sosyalist Türk şairi Nazım Hikmet’in şiirlerini takdir eden ölçülü bir figürü tanıtmıştır.

Canyaş, Gülen okullarını şu şekilde değerlendirmişti:

12 Mart 1971'de ordunun hükümete ültimatom vermesinin ardından Fetullah Gülen tutuklanmış ve hapse atılmışt; ancak sonrasında çıkarılan afla serbest bırakıldı.1980 askeri müdahalesine kadar Balıkesir, Manisa ve İzmir’de vaaz vermeye devam etmiş, bağışçıları ve velileri yatılı okulların inşasını desteklemeye teşvik etmiş ve öğrencilerin ulusal üniversite giriş sınavını geçmelerine yardımcı olmak amacıyla dershaneler kurmuştu. Gülen’in desteğiyle ilk dershane İzmir’de kurulmuştur.