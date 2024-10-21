FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedeni belli oldu!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. FETÖ’nün haber sitesi Fettullah Gülen’in ölüm haberini duyururken, konuyla ilgili Fethullah Gülen’in yeğeni ölüm haberini doğruladı.

FETÖ’nün haberinin ardından ölüm nedeni araştırılmaya başladı. FETÖ elebaşının uzun zamandır böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı ile beraber demans nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek katıldığı canlı yayında Fethullah Gülen’in ölüm nedenini açıkladı. FETÖ’nün çoklu organ yetmezliği sebebiyle öldüğü iddia edildi.

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ÖRGÜTÜN BAŞINA GEÇECEK İSMİ AÇIKLADI

Türkiye’nin gündemine oturan ölüm haberi konuşulmaya devam ederken Abdurrahman Şimşek, Gülen'in ölümünden sonra örgütün dağılacağını vurguladı. Ayrıca Şimşek, "Suat Yıldırım en yaşlı örgüt üyesi. Onun örgütün başına geçmesi bekleniyor" diye konuştu.

Örgütü asıl yöneten kişinin Cevdet Türkyolu olduğunu belirten Şimşek, Gülen'in ölümüyle Türkyolu'nun da etkisinin kalmadığı bilgisini aktardı.