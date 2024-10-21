Muharrem İnce’den FETÖ ile ilgili 2 kelimelik mesaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce’den FETÖ ile ilgili 2 kelimelik mesaj

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin Muharrem İnce’den 2 kelimelik mesaj geldi.

Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın internet siteleri, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu. Gülen’in ölümüne ilişkin Muharrem İnce’den 2 kelimelik mesaj geldi. İnce, “ Kötü bilirdik” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Kendilerine yakın bir sitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü paylaşıldı.

Teröristbaşı Gülen’in ölümüne ilişkin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabı üzerinden 2 kelimelik bir mesaj yayımladı. İnce, “Kötü bilirdik.” dedi.

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