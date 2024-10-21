Fetullah Gülen’in öldüğü hastanenin hangi tarikata ait olduğu ortaya çıktı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Fetullah Gülen, ABD'de öldü. Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki ST. Lukes isimli hastanenin Monroe kampüsünde öldüğü ve burada cesedinin tutulduğu belirlendi.

1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan videosunda hastalığını açıklayan Gülen, “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” ifadelerini kullandı.18 Mart 2022 tarihinde ise Gülen’in hastaneden çıkış görüntülerinin yer aldığı yeni bir video paylaşılmıştı.

Bu videoda Gülen’in güçlükle yürüdüğü görülüyordu. Araca bindirilen Gülen, örgütün merkezine götürülüyordu.

Gülen o dönemde de “St Luke’s Monroe Campus” hastanesinde tedavi görmüştü.

St. Luke's Monroe Kampüsü, Gülen’in malikanesinin olduğu Pensilvanya'nın Stroudsburg şehrinde bulunan bir hastane. St. Luke's Hastanesi ilk hastasını 28 Şubat 1866 tarihinde aldı.

1948 tarihinde ise Presbiteryenler tarafından bakanlığa katılan St. Luke's, Piskoposluk ve Presbiteryen (ABD) kiliselerinin şifa bakanlığının bir parçası oldu.

1880 tarihinden beri bağımsız bir cemaat olan St. Luke, 1987 tarihinde Amerika'daki Evanjelik Lüteriyen Kilisesi'ne katıldı.

PAPAZ ROBERT MCKEE FETÖ İÇİN NE DEMİŞTİ?

St. Luke Lutheran Kilisesi California Kıdemli Papazı Robert McKee, FETÖ’cülerin sözde “Hizmet Hareketi” için şu sözleri sarf etmişti:

“Hizmet Hareketi aracılığıyla insanların bir araya gelip hepimizin insan olduğunu ve çok ortak noktamız olduğunu anlamaları için fırsatlar olduğuna inanıyorum.”

Terörist Fetullah Gülen de o cemaat ve hastaneden şu sözlerle övgüyle bahsetmişti, “St. Luke's Hastanesi'nde 5 din adamı hastanede tedavi gören 990 kalp hastasının, 466'sına dua okudu. Kendileri için dua okunan hastaların yüzde 11 oranında daha çabuk iyileştiği ve rahatsızlığın belirtilerinin azaldığı görüldü” diye yazarak o cemaati ve hastaneyi övüyordu.