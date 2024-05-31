Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde dikkat çeken ayrıntı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde dikkat çeken ayrıntı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in intihar ettiği iddiasının ardından Pensilvanya’daki çiftliğinde sessizlik hakim olduğu ve misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi FETÖ’nün ele başı Fetullah Gülen’in önce kaçırıldığı daha sonra ise intihar ettiği ileri sürülmüştü.

"Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ortaya çıktı. Pansilvanya’daki çiftlikte misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı da öğrenildi.

Çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu görüldü. Öte yandan çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar olduğu belirtildi.

Çiftlik girişinde bulunan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık olmadığı görüldü.

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KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, FETÖ elebaşının "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti.

Yeğeninin iddialarına göre Gülen, Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

İNTİHAR İDDİASI

Emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, CNN Türk canlı yayınında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir süre önce intihar girişiminde bulunduğunu söylemişti

Güçlüer, "Fetullah şu anda aklı başında mı?" sorusuna, "Enteresan bir bilgi vereyim size teyiden söyleyebilirim intihar girişiminde bulunmuş bir süre önce. Onu da kollarındaki şeylerden fark ediyorlar. İlaçla intihar girişiminde bulunuyor. Yıkıyorlar karnını serum veriyorlar serum yaralarından anlıyorlar. Aldığımız bilgiler, bilicinin bu anlamda gelip gittiği çok da aklının yerinde olmadığı" diyerek yanıt vermişti.

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