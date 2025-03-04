Feyenoord'ta Inter maçı öncesinde sakatlık krizi

Baran Yalçın
Feyenoord'ta Inter maçı öncesinde sakatlık krizi

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Inter ile oynayacağı maç öncesi büyük bir sakatlık kriziyle mücadele ediyor. Son dönemde kadrosunda yaşanan sağlık problemleri, teknik direktör Robin van Persie’nin göreve başlamasının ardından da değişmedi.

Feyenoord’un kadrosu, Milan’a karşı oynadıkları playoff maçının ardından ciddi şekilde sakatlıklarla boğuşuyor. Teknik direktörlük görevine 2025 Şubat ayı sonunda gelen eski Arsenal ve Manchester United futbolcusu Robin van Persie, Brian Priske’nin sadece sekiz ay süren görev süresinin ardından takıma katıldı. Ancak, Van Persie'nin göreve gelmesiyle birlikte, sakatlıklarla boğuşan kadro hala iyileşme sürecine giremedi.

Sakatlıkların en ciddi sonucu, takımın kaptanı Quinten Timber'ın sezonu kapatması oldu. Timber, Milan karşısında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle ligaman ameliyatı geçirdi ve sezonu tamamlamayacak. Bu, Feyenoord'un zaten uzun süredir sakat oyuncu listesini daha da uzatıyor. Timber'ın yokluğu, kaleci Justin Bijlow ve defans oyuncuları Gernot Trauner, Facundo Gonzalez, Jordan Lotomba ve Bart Nieuwkoop’un da sakatlıklarıyla birleşiyor.

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ORTA SAHA SEÇENEKLERİ DE DARALMIŞ DURUMDA

Orta saha oyuncularından Hwang In-beom, Jakub Moder, Antoni Milambo, Jaden Nadje, Calvin Stengs ve Ramiz Zerrouki’nin de sakatlıkları nedeniyle kadroda eksiklikler bulunuyor. Bu durum, teknik direktör Van Persie’yi genç oyuncuları kadroya dahil etme yoluna gitmeye zorluyor.

Feyenoord’un bir başka önemli problemi, sağ bek Givairo Read’in ilk maçta cezalı olması. Ancak Read, San Siro’daki rövanş maçında takımına katılacak.

Feyenoord’un bu zorlu dönemine rağmen Hollanda Eredivisie yönetimi, kulübün bu hafta oynayacağı maçı erteleme talebini kabul etti. Bu, takımın Inter karşısındaki rövanş için birkaç gün dinlenme fırsatı bulmasını sağlayacak.

Feyenoord'un bu zorlu süreçteki en büyük şansı, kalan maçlar için toparlanabilmeleri ve yeni teknik direktör Van Persie'nin stratejik kararları olacak. Ancak bu sakatlıklar, kulübün sezon hedefleri doğrultusunda ciddi bir engel teşkil edebilir.

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