Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından olan Feyyaz Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği baristalık eğitimini tamamladı. Uçar "Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar" dedi.

Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndan baristalık eğitimi alanlar arasına Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar da katıldı.

Meslek Fabrikası’ndan aldığı eğitimden son derece memnun olduğunu ifade eden Uçar, “Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bizlere yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar” dedi.

Sektörün en iyi baristalarını yetiştiren Meslek Fabrikası’nın kursundan öyle bir isim mezun oldu ki, görenleri “Gol krallığından barista krallığına geçti” dedirtti.

10 yıldır Urla’da yaşayan efsane futbolcu Feyyaz Uçar, “Yakın bir zamanda Urla’da eşim bir işletme açacak. Ona yardımcı olmak adına eşimin önerisiyle bu işe merak sardım. Mutlaka kahve servisimiz olacak, ‘sen de bana yardım edersin’ dedi. Burayı tercih etmemin sebebi, kapsamlı ve güzel bir çalışma örneği veriliyor. Hocalarımız her konuda bize çok yardımcı oldu. Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar” dedi.

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