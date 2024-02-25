Feyyaz Uçar: Galatasaray maçı sonrası belli olacak

Feyyaz Uçar, "Sakatlar iyileşti, Afrika Kupası'ndan gelen oyuncular var. Oyunumuz gelişiyor ama Beşiktaş daha iyi oynamalı. Kadromuz genişledi. Bazı oyuncular kadroda olmayabilir. Bu hocamızın seçimi. Belki ileride Tayyip Talha'yı kadroda görürüz. Rebic de hocanın isteği" diye konuştu.

Uçar, Galatasaray maçı hakkında, "Derbi maçları camialar için çok önemli. Ama bizim Galatasaray'dan önce daha önemli maçımız var. Kupada Konyaspor maçı var. Onu da Galatasaray maçı gibi önemsiyoruz." dedi.

Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesiyle ilgili olarak, "Salih Uçan ve Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra görüşmelerimiz artacak." ifadelerini kullandı.

Gedson'un cezalı olmasıyla ilgili ise, "Her eksik oyuncu etkili olabilir ama Gedson'un yokluğu bizi etkilemez diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Feyyaz Uçar ayrıca, "Semih Kılıçsoy milli takım kadrosunda olmalı. Bu performansla milli takıma gitmeli. Semih golcü bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekoru egale edecek. Son yılların en büyük golcüsü. Mevkisi önemli değil, çok özel bir oyuncu. Onu Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla izlemek istiyoruz." diye konuştu.