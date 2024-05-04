Feyyaz Uçar penaltılarının neden verilmediğini açıkladı. Asıl planı ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Feyyaz Uçar penaltılarının neden verilmediğini açıkladı. Asıl planı ortaya çıkardı
Rizespor maçının ardından Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar flaş açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar hakem kararlarına tepki gösterdi.

İşte Feyyaz Uçar’ın açıklamaları:

"SKORA İSYAN ETTİLER"

"Hak ettiğimiz bir galibiyet. Oyuncularımızın, oyunundan son derece memnunuz. Son dakikaya kadar bırakmadılar. Skora isyan ettiler. Neticede de son dakika golüyle galibiyeti kazandılar. Teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyoruz"

“Masuaku'nun ağrısı dolayısıyla kadrodan çıkarttık. Gedson da kadroda yoktu. Oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar”

"KİMSE BİZE AYAR VERMEYE KALKMASIN"

"Oyuncularımızın emeklerinin yine bugün yanlış düdüklerle göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre 2 tane penaltı pozisyonu var. Tartışılacak, yorumlanacak pozisyonlar. Bize göre, özellikle ilk pozisyonda penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız. O maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın"

"SEZONUN MAÇI"

"Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu insanları üzmemek lazım. Kendi siyasi çıkarları için, Beşiktaşımıza kimse ayar vermeye kalkmasın. Bütün taraftarımızı salı günkü maça bekliyoruz. Beşiktaş'ın birlik olduğunda neler olduğunu bütün ülkenin görmesini istiyoruz. Sezonun maçı, onlara gerçekten ihtiyacımız var. Ben onların sayesinde birçok maç kazandım. Yine tekerrürünü bekliyoruz"

"TARAFTARIMIZI MAÇA BEKLİYORUZ"

"Diğer konularla ilgili sorularını alamayacağım. Tamamen salı günkü maça odaklandık. Taraftarımıza seslenmek istiyorum, bütün camiamızı, taraftarımızı maça bekliyoruz"

İlgili Haberler
Ali Koç'un oğluna neden saldırdıkları ortaya çıktı. Olayların asıl görüntüleri geldi
Son Haberler
Ali Koç'un oğluna neden saldırdıkları ortaya çıktı. Olayların asıl görüntüleri geldi Spor
Ali Koç'un oğluna neden saldırdıkları ortaya çıktı. Olayların asıl görüntüleri geldi
Bodrum'da ana isale hattı patladı, yollar göle döndü Yaşam
Bodrum'da ana isale hattı patladı, yollar göle döndü
Reyting düşüşü Star TV'yi alarma geçirdi. İddialı dizi yeni sezonda artık yer almayacak Magazin
Reyting düşüşü Star TV'yi alarma geçirdi. İddialı dizi yeni sezonda artık yer almayacak
Refüje çarpan araç perte çıktı: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Yaşam
Refüje çarpan araç perte çıktı: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı Gündem
Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı
Çiçekler için doğal gübre. Evde hazırlayıp saksıların dibine dökün çiçekler hızlıca gelişiyor Yaşam
Çiçekler için doğal gübre. Evde hazırlayıp saksıların dibine dökün çiçekler hızlıca gelişiyor