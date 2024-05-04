Feyyaz Uçar penaltılarının neden verilmediğini açıkladı. Asıl planı ortaya çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar hakem kararlarına tepki gösterdi.

İşte Feyyaz Uçar’ın açıklamaları:

"SKORA İSYAN ETTİLER"

"Hak ettiğimiz bir galibiyet. Oyuncularımızın, oyunundan son derece memnunuz. Son dakikaya kadar bırakmadılar. Skora isyan ettiler. Neticede de son dakika golüyle galibiyeti kazandılar. Teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyoruz"

“Masuaku'nun ağrısı dolayısıyla kadrodan çıkarttık. Gedson da kadroda yoktu. Oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar”

"KİMSE BİZE AYAR VERMEYE KALKMASIN"

"Oyuncularımızın emeklerinin yine bugün yanlış düdüklerle göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre 2 tane penaltı pozisyonu var. Tartışılacak, yorumlanacak pozisyonlar. Bize göre, özellikle ilk pozisyonda penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız. O maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın"

"SEZONUN MAÇI"

"Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu insanları üzmemek lazım. Kendi siyasi çıkarları için, Beşiktaşımıza kimse ayar vermeye kalkmasın. Bütün taraftarımızı salı günkü maça bekliyoruz. Beşiktaş'ın birlik olduğunda neler olduğunu bütün ülkenin görmesini istiyoruz. Sezonun maçı, onlara gerçekten ihtiyacımız var. Ben onların sayesinde birçok maç kazandım. Yine tekerrürünü bekliyoruz"

"TARAFTARIMIZI MAÇA BEKLİYORUZ"

"Diğer konularla ilgili sorularını alamayacağım. Tamamen salı günkü maça odaklandık. Taraftarımıza seslenmek istiyorum, bütün camiamızı, taraftarımızı maça bekliyoruz"