Ali Koç'un oğluna neden saldırdıkları ortaya çıktı. Olayların asıl görüntüleri geldi

THY EuroLeague’nin play-off serisi 4. Maçında Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Monaco ile kozlarını paylaştı.
Ülker Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk 2 periyotu önde götüren sarı-lacivertliler rakibine 62-65 mağlup oldu.
Bu sonuç ile birlikte serinin kazananı son maça kalırken karşılaşmada son düdüğün ardından ortalık karıştı.
Mücadeleyi saha kenarından izleyen Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç ve yanındakilerin sahaya girip Monacolu basketbolculara laf attığı anlar kameralara yansıdı.
Edilen sözler sonrası deliye dönen bazı rakip oyuncular Kerim Rahmi Koç’un olduğu bölgeye doğru koşunca arbede yaşandı.
Güvenlik görevlilerinin tarafları ayırması sonrası basketbolcular soyunma odasına götürüldü.
Yaşananların sosyal medyaya düşmesinin ardından bazı kullanıcılar Ali Koç ve oğlunu eleştirdi.