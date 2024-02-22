Feyza Altun için istenen ceza belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Feyza Altun için istenen ceza belli oldu
Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan avukat Feyza Altun hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Avukat Feyza Altun, sosyal medyada şeriatla ilgili paylaşım yaptığı için gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istenen iddianame Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.

İddianamede, Altun’un “X” adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın soruşturmaya konu olduğu belirtildi. Altun, ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını doğruladı, ancak şeriatın bir din değil, bir siyasi sistem olduğunu ve dini bir inanca hakaret etmediğini savundu. Altun, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

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TDK'YA GÖRE ŞERİATIN TANIMI YAPILDI

İddianamede, Türk Dil Kurumunun (TDK) şeriatı, “Kuran’daki ayetlere, Hz. Muhammed’in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku” şeklinde tanımladığı kaydedildi. İddianamede, ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün raporuna da atıf yapıldı. Raporda, Altun’un sosyal medyada yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine saldırdığı ve bunun sonucunda kamu güvenliğinin tehlikeye girdiği ifade edildi. İddianamede, bu bağlamda, Altun’un sosyal medyada yaptığı paylaşımla din açısından farklı gruplara mensup halkın bir bölümünü diğer bölümüne karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği ve böylece üzerine atılı suçu işlediği iddia edildi.

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NE OLMUŞTU

İddianamede, Altun’un “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. 19 Şubat’ta gözaltına alınan avukat Feyza Altun, emniyetteki işlemlerden sonra Beykoz Adliyesi’ne gönderildi. Sulh Ceza Hakimliği, Altun’u “yurt dışına çıkış yasağı” ve “haftada 2 gün karakola imza atma” gibi adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.

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