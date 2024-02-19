Feyza Altun'un gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Feyza Altun'un gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımının ardından gözaltına alınan Feyza Altun'un gözaltı görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın ardından Altun gözatına alındı.

Halk TV'ye konuşan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi .

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NE OLDU?

Altun, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.

Altun bu yoruma "Şeriate s..yım" şeklinde karşılık vermişti.

Altun'un gözaltına alınmaları görüntüleri de ortaya çıktı.

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