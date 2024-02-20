Feyza Altun’un serbest bırakılmasına Başsavcılık itiraz etti

Kaynak: Haber Merkezi
Feyza Altun’un serbest bırakılmasına Başsavcılık itiraz etti
Avukat Feyza Altun’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen, daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Feyza Altun’un serbest kalmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Sosyal medyadan yaptığı şeriat paylaşımı sebebiyle gözaltına alınan ve bu sabah tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen avukat Feyza Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şartıyla adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Altun hakkında sosyal medya hesabından yaptığı “Şeriata s…ım” şeklindeki yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma açılmıştı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz kararının Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirileceği belirtildi.

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