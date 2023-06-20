Feyza Civelek'in ihanet açıklaması şoke etti

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde fettan gelin Nilay karakteriyle boy gösteren 28 yaşındaki Feyza Civelek, Defne Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu.

Civelek, programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada olay oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan aldatma konusu açılınca kadın-erkek ilişkisi hakkında konuşan ünlü oyuncu, düşüncelerini dile getirdi.

Olayın kadında bittiğini söyleyen, kadının erkeğe her şekilde yetmesi gerektiğini söyleyen Civelek, herkesi şaşırttı.

"İŞ KADINDA BİTİYOR"

Civelek "Umarım kimse yaşamaz böyle bir şeyi. Aslında iş kadında bitiyor. Erkeğin aldatmaması için kadının, erkeğine her şekilde yetmesi gerekiyor. Ben erkeğime yetecek bir kadın olduğumu düşünüyorum." dedi.

