Fiat Doblo’nun Mart ayı fiyatları açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Son dönemlede yaşanan döviz kuru, çip krizi gibi nedenlerden dolayı otomotiv sektörü hareketlendi.

Fiat Doblo da Mart ayı fiyatlarını duyurdu.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLER:

Shiftdelete'De yer alan bilgilere göre, ticaride Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Easy ve Safeline, uygun fiyatlı ve ”boş” paket olarak karşımıza çıkarken, Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi ayrıcalıklar sunuyor.