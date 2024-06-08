Fiat en sevilen modeli için harekete geçti. 18 yıl aradan sonra yeniden üretiliyor

2026 yılında yanmalı hibrit 500 hatchback modelinin üretimine başlayacaklarını duyuran Fiat, bu modelin ağırlıklı olarak elektrikli 500e platformuna dayalı olacağını planlıyor.

Fiat'ın başlangıçta, özellikle Avustralya gibi pazarlarda sadece elektrikli 500'ü taahhüt etmesinin ardından, son zamanlarda elektrikli araçlara olan talebin azalması üzerine bu eylem planını değiştirdiği belirtiliyor.

Autocar'ın raporlarına göre, yeni içten yanmalı Fiat 500 İtalya'da üretilecek ve 1.0 litrelik hafif hibrit üç silindirli benzinli bir motorla donatılacak.

Bu yanmalı motoru elektrikli bir araca yeniden dahil etme kararının, "Avrupa otomobil endüstrisinde eşi benzeri görülmemiş" bir hamle olduğu vurgulanıyor.

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