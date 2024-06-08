Kaçak elektrik kullananlara müezzinden destek anonsu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak elektrik kullananlara müezzinden destek anonsu

Şırnak İdil ilçesinde bir garip olay... Kaçak elektrik kullanan vatandaşlara yönelik cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" şeklinde destek anonsu yapıldı. Olayla ilgili, gönüllü müezzin gözaltına alındı.

Şırnak İdil ilçesindeki bir caminin hoparlörünü kullanarak, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekiplerine yönelik "kapılarınızı açmayın" şeklinde uyarıda bulunan gönüllü müezzinin gözaltına alınmasının ardından, İdil Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı.

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Açma köyünde meydana gelen bu olay, DEDAŞ'ın kaçak elektrik denetimleri sırasında yaşandı. Gönüllü müezzin A.Y., köylüleri DEDAŞ ekiplerinin köye girişini engellemeye teşvik etmek amacıyla cami hoparlöründen anons yaparken gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürülüyor.

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