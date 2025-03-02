Fiat Tofaş alev alev yandı

Kaynak: İHA

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 aydır park halinde duran D.D.'ye ait Fiat-Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını kapladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yapılan incelemelerde, araçta çıkan yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı öne sürüldü. Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

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