Darüşşafaka Hapoel Jerusalem'den fark yedi

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarında son hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Hapoel Jerusalem’i konuk etti.
Maçın ikinci yarısında kontrolü rakibine kaptıran temsilcimiz, sahadan 69-92 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte E Grubu’nu 2 galibiyet – 4 mağlubiyet ile tamamlayan Darüşşafaka, grubu üçüncü sırada tamamladı ve play-in turuna katılmaya hak kazandı.
Hapoel Jerusalem ise gruptaki beşinci galibiyetini aldı ve E Grubu’nu lider tamamlayarak Son 16 turuna direkt olarak katılmaya hak kazandı.
Darüşşafaka ve MHP Riesen Ludwigsburg, play-in etabında mücadele edecek.
Darüşşafaka’da Canberk Kuş 11 sayı – 4 ribaund, Can Korkmaz 11 sayı – 3 ribaund – 3 asist, Lloyd Pandi 10 sayı, Akwasi Yeboah 9 sayı – 5 ribaund ile mücadele etti.
Hapoel Jerusalem’de Zach Hankins 18 sayı – 4 ribaund, Levi Randolph 17 sayı – 3 ribaund, Khadeen Carrington 17 sayı – 4 ribaund – 3 asist, Siim-Sander Vene 12 sayı – 3 asist ile oynadı.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 24-22
2. çeyrek: 41-51
3. çeyrek: 54-70
4. çeyrek: 69-92
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