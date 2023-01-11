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Darüşşefaka'dan tarihi zafer. Benfica'yı yendi, son 16'ya kaldı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka, Benfica'yı 83-72 yenerek son 16 turuna kaldı

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:23
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka tur atladı 

Darüşşefaka'dan tarihi zafer. Benfica'yı yendi, son 16'ya kaldı
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Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçında kendi evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı, uzatma periyodu sonunda 83-72 yenerek son 16 turuna kaldı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk ekip Benfica daha iyi bir oyun sergiledi. Broussard'ın basketleriyle ilk 8 dakikalık bölümde farkı 9 sayıya kadar çıkaran (9-18) Portekiz ekibi, Olaseni'nin etkili oynadığı Darüşşafaka'nın skoru eşitlemesine izin vermedi ve bu periyodu 24-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk iki dakikalık bölümde farkı 1 sayıya kadar düşürdüyse de (23-24), Gomes ve Douglas'tan bulduğu sayılarla periyodu önde götürmeyi başaran konuk ekip, ikinci devreye de 42-35 üstün girdi.

Üçüncü periyot başlangıcında konuk ekip Carter ve Douglas'tan bulduğu sayılarla farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 38-48. Seri sayılarla eşitliği yakalayıp bitime 3,5 dakika kala ilk kez öne geçen (51-50) ev sahibi ekip, çeyreği de 55-53'lük skorla önde kapattı.

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son çeyrekte, konuk ekipte Douglas, ev sahibi ekipte de Starks ve Ercan Osmani etkili oldu. Son çeyrek 68-68 beraberlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda Doğuş Özdemiroğlu ve Ercan Osmani'nin iyi oyunuyla maça ağırlığını koyan Darüşşafaka, karşılaşmadan 11 sayılık farkla 83-72 galip ayrıldı ve son 16 turuna kaldı.

Serinin ilk maçını da deplasmanda 89-76'lık skorla kazanma başarısı gösteren Darüşşafaka'da, Starks ve Ercan Osmani 20'şer sayıyla galibiyete katkı sundu. Rakip Benfica'da Douglas'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi.

Öte yandan eski futbolcu Arda Turan da bu maçı izleyenler arasında yer aldı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Darüşşafaka: Olaseni 15, Starks 20, Ercan Osmani 20, Can Korkmaz, McCullough 10, Canberk Kuş, Yeboah 4, Doğuş Özdemiroğlu 12, Hakan Sayılı 2, Eray Büyükcangaz, Pandi

Benfica: Broussard 7, Barbosa, Romdhane 4, Gomes 13, Barroso, Douglas 20, Carter 9, Zirbes 6, Ellisor 2, Almeida 11

1. Periyot: 18-24

Devre: 35-42

3. Periyot: 55-53

Normal süre: 68-68

Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.10 Olaseni (Darüşşafaka), 43.23 Carter (Benfica)

 

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