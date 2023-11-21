Fidan, Gazze için Londra ve Paris’e gidiyor

Fidan, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 7 İslam ülkesinin oluşturduğu eylem grubunun bir parçası olarak hareket edecek.

Eylem grubu BMGK üyeleriyle görüşüyor

Fidan’ın katılacağı eylem grubu, Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde kurulmuştu. Eylem grubu, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üye ülkeleriyle görüşüyor. Eylem grubu, daha önce Çin ve Rusya’ya ziyaretlerde bulunmuştu.

Fidan, Çin ve Rusya ziyaretlerine katılamadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ve Rusya ziyaretlerine katılamamıştı. Fidan, yarın Londra ve Paris’te yapılacak görüşmelere katılacak. Fidan, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek ve Türkiye’nin tutumunu dile getirmek için İngiltere ve Fransa’nın dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.