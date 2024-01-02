Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ile görüştü

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, “Bakanımız Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan’ı Ankara’da ağırladı.” ifadesi kullanıldı.

Hasan Turan, Irak Türkmeni bir siyasetçi ve aktivisttir. 25 Mayıs 1962’de Kerkük’te doğdu. 28 Mart 2021’den beri Irak Türkmen Cephesi’nin genel başkanlığını yürütüyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak’taki Türkmenlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal haklarını savunan bir örgüttür. Irak’ta yaşayan farklı Türkmen partileri ve kuruluşları tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır. Irak’ın toprak bütünlüğü, demokratik ve çoğulcu bir sistem, etnik ve dini eşitlik gibi ilkeleri savunmaktadır. ITC, 1995 yılında Erbil’de kurulmuştur ve şu anki başkanı Hasan Turan’dır. ITC, Irak Temsilciler Konseyi’nde 5 milletvekili ile temsil edilmektedir. ITC, Türkmeneli adını verdiği Kuzey Irak’taki Türkmen bölgelerinin özerkliği için mücadele etmektedir.