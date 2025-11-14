Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

Fidan bu hafta Washington'da Barrack'ın yanı sıra ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve Suriyeli mevkidaşı Esad Şeybani ile bir araya gelmiş ve bölgedeki güvenlik sorununu ele almıştı.

Barrack o görüşmede Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) yeni Suriye ekonomi, savunma ve sivil yapısına entegre etmeyi, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerini yeniden tanımlamayı ve İsrail-Hamas ateşkesinin temelini oluşturan uyumu ilerletmeyi, ayrıca çeşitli Lübnan sınır sorunlarını görüştüklerini anlatmıştı.